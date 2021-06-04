Haberler Video Magazin Videoları Fenomen Şeyma Subaşı yine olay oldu! Eski sevgilisinin kardeşiyle verdiği poz sosyal medyanın dilinde…

Fenomen Şeyma Subaşı yine olay oldu! Eski sevgilisinin kardeşiyle verdiği poz sosyal medyanın dilinde…

Fenomen Şeyma Subaşı yine olay oldu! Eski sevgilisinin kardeşiyle verdiği poz sosyal medyanın dilinde…
04.06.2021 19:36
Ana Sayfa 01:42
Başkan Erdoğan yeni müjdeyi...
Ana Sayfa 00:18
Şeyma Subaşı yine olay oldu
Ana Sayfa 16:05
Annesi ile eşinin arasında...
Ana Sayfa 00:36
Taraftarlar Neymar’a saldırıp...
Ana Sayfa 00:24
Ağaç dibinde insana ait kemik...
Ana Sayfa 01:38
FETÖ elebaşı yeğeni Selahattin...
Ana Sayfa 01:04
Ulus Pazarı'na turist akını
Ana Sayfa 04:32
''Herşeyi bildiğini zanneden...
Ana Sayfa 02:21
Twitter kuşunun öttüklerinin...
Ana Sayfa 20:48
ABD Türkiye'de hangi partilere...
Ana Sayfa 00:46
Ölümden dönen Burak Sergen'den...
Ana Sayfa 01:10
Başkan Erdoğan'dan cuma...

Geçtiğimiz aylarda eski görümcesinden gelen, "Can't wait to meet him" yorumu ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Şeyma, nişan kutlamasında da ex görümce Chicca Senia ile ayrılmadı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den yaklaşık 1 milyon liralık tektaşla evlilik teklifi aldığı iddialarına köpüren Şeyma Subaşı Harry Winston yüzüğü ile gündeme gelirken bu kez de müstakbel eski görümcesi ile yaptığı paylaşımla, 'Ex enişte Guido'nun ikiziyle epey kanki olmuşlar' dedirtti. İşte Mohammed Alsaloussi hakkında, 'Onunla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' diyen Chicca Senia ile Şeyma Subaşı'nın nişan kutlamasında verdiği şaşkınlık veren o poz...


Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, nişan kutlamalarını da takipçilerine sunmayı ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı'nın nişan kutlamasında eski sevgilisi Guido Senia'nın ikizi Chicca Senia ile verdiği poz sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı yüzük fiyatının ardından nişan kutlamasıyla olay oldu! Ex görümceden şok hamle! 'Sabırsızlıkla bekliyorum' demişti...

Magazin Videoları