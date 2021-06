Fenomen Şeyma Subaşı yine olay oldu! Eski sevgilisinin kardeşiyle verdiği poz sosyal medyanın dilinde…

Geçtiğimiz aylarda eski görümcesinden gelen, "Can't wait to meet him" yorumu ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Şeyma, nişan kutlamasında da ex görümce Chicca Senia ile ayrılmadı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den yaklaşık 1 milyon liralık tektaşla evlilik teklifi aldığı iddialarına köpüren Şeyma Subaşı Harry Winston yüzüğü ile gündeme gelirken bu kez de müstakbel eski görümcesi ile yaptığı paylaşımla, 'Ex enişte Guido'nun ikiziyle epey kanki olmuşlar' dedirtti. İşte Mohammed Alsaloussi hakkında, 'Onunla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' diyen Chicca Senia ile Şeyma Subaşı'nın nişan kutlamasında verdiği şaşkınlık veren o poz...

Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, nişan kutlamalarını da takipçilerine sunmayı ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı'nın nişan kutlamasında eski sevgilisi Guido Senia'nın ikizi Chicca Senia ile verdiği poz sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.