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Seda Sayan, Miami tatilinde Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlatırken tektaşı göze çarptı!

Seda Sayan, Miami tatilinde Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlatırken tektaşı göze çarptı!
04.06.2021 20:39
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Şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile Miami'de tatilde olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Son dönemlerde Demet Akalın ile girdiği polemikle ve yaptırdığı estetiklerle gündem olan Sayan, bu kez tektaş yüzüğüyle dikkat çekti. Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan'a "Safiye Soyman bahane yüzük şahane", "Yüzüğe bakmaktan Seda'yı göremedim" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım…


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