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Levent Kırca'nın gelini Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Tepkileri kayda aldı…

Levent Kırca'nın gelini Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Tepkileri kayda aldı…
04.06.2021 18:25
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Levent Kırca'nın gelini Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Tepkileri kayda aldı… Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, müjdeli haberi duyurdu. 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, güzel haberi ailesi ve dostlarına unutulmaz bir sürprizle verdi. Aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu, Hande Soral, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isime içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusu Ayça Erturan, arkadaşlarının verdiği tepkiyi kayıt altına almayı da ihmal etmedi. İşte o anlar…


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