Fahriye Evcen'in sırlarla dolu videosunda Burak Özçivit detayı! Karı-koca sosyal medya gündemindeler...

02.09.2020 12:25

Kuruluş Osman'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken, Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, Kuruluş Osman yeni sezona dair beklentiyi de artırdı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile dünyaevine giren Burak Özçivit, eşinin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, 'Senin her halin güzel' notuyla dikkat çekti. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Burak - Fahriye çiftinin aşkı sosyal medya gündeminde yerini alırken, Fahriye Evcen, oğlu Karan ve yeni projeler derken kendisine nasıl zaman ayırdığını anlattı.