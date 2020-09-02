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Fahriye Evcen'in sırlarla dolu videosunda Burak Özçivit detayı! Karı-koca sosyal medya gündemindeler...

Kuruluş Osman'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken, Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, Kuruluş Osman yeni sezona dair beklentiyi de artırdı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile dünyaevine giren Burak Özçivit, eşinin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, 'Senin her halin güzel' notuyla dikkat çekti. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Burak - Fahriye çiftinin aşkı sosyal medya gündeminde yerini alırken, Fahriye Evcen, oğlu Karan ve yeni projeler derken kendisine nasıl zaman ayırdığını anlattı.

02.09.2020 11:23 - Son Güncelleme: 02.09.2020 11:30
Fahriye Evcen'in sırlarla dolu videosunda Burak Özçivit detayı! Karı-koca sosyal medya gündemindeler...

İkinci sezonuyla atv ekranında seyirci karşısına çıkacak Kuruluş Osman'ın yeni sezon afişi yayınlandı. Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.

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Fahriye Evcen'in sırlarla dolu videosunda Burak Özçivit detayı! Karı-koca sosyal medya gündemindeler...

İlk sezonun finalinde Kulucahisar Kalesi'ni fetheden Osman Bey'in yeni hedefleri de dizinin hayranları arasında merak konusu oldu. Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna katılan yeni oyuncularla da adından söz ettiriyor.

Fahriye Evcen'in sırlarla dolu videosunda Burak Özçivit detayı! Karı-koca sosyal medya gündemindeler...

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

Fahriye Evcen'in sırlarla dolu videosunda Burak Özçivit detayı! Karı-koca sosyal medya gündemindeler...

Instagram hesabından Kuruluş Osman 2. sezon afişini paylaşan ve yeni imajıyla dikkat çeken Burak Özçivit'e eşi Fahriye'den yorum gecikmedi. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Burak - Fahriye çifti, sosyal medya gündeminden düşmüyor.

Fahriye Evcen'in sırlarla dolu videosunda Burak Özçivit detayı! Karı-koca sosyal medya gündemindeler...

Kendisine sıkça gelen soruları çektiği video ile yanıtlayan Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı güzellik sırrı videosuna eşi Burak Özçivit'ten, 'Senin her halin güzel' şeklinde yorum aldı.

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