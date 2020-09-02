Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline bakın! 'Estetikli mi estetiksiz mi?'

02.09.2020 13:36

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından hayatına aldığı sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı. Sürpriz ayrılığın nedeni, Guido'nun elini cebine atmaması iddiasıyla yer aldı. Ancak Subaşı iddialara, 'farklı ülkelerde olmak' şeklinde açıklık getirdi. Eski halleriyle gündeme gelen 29 yaşındaki Şeyma Subaşı, estetik iddialarına, "Burnumu yaptırmadım. Üstüne dolgu koydurdum. Bazen botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yüzümün şekliyle oynamıyorum." demişti. Subaşı'nın 16 yaşındaki fotoğrafları sosyal medya gündeminde yerini aldı. Peki sizce Şeyma Subaşı estetikli mi yoksa estetiksiz mi? İşte Acun Ilılcaı'nın kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...