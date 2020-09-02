Can Bonomo'ya sosyal medyada tepki yağıyor: Gavatlığın 2020 adı modern olmuş! Eski sevgililer ve yeni eşlerin tatili...

02.09.2020 08:50

Eski sevgililer ve yeni eşlerin birlikte tatili, Ağustos ayında magazin gündeminde yerini almasıyla büyük tepki almıştı. Can Bonomo, olay tatille ilgili ilk kez konuştu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Can Bonomo, eşi Öykü Karayel, eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve eşi Merve Özgüle ile çıktığı tatil hakkında, "2020 yılındayız ne var bunda" dedi. Eşinin 7 yıl önce sevgili olduğu Bartu Küçükçağlayan hakkında, "Bartu benim çok yakın bir arkadaşım." diyen Can Bonomo'ya sosyal medyadan gelen tepkiler ağır oldu.