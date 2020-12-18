Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

Gerek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Fahriye Evcen. Ancak öyle biri Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Her seferinde aşklarını sosyal medya üzerinden ilan etmekten geri durmayan Fahriye Evcen ve Kuruluş Osman'ın başrolü eşi Burak Özçivit bu kez bambaşka biriyle gündemde. O da Fahriye Evcen'in annesi. Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen'in gençlik yıllarına ait fotoğraf sosyal medyayı salladı. Nedeni ise Hatime Evcen'in güzelliği. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin anneleri...