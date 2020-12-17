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Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

Gerek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Fahriye Evcen. Ancak öyle biri Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Her seferinde aşklarını sosyal medya üzerinden ilan etmekten geri durmayan Fahriye Evcen ve Kuruluş Osman'ın başrolü eşi Burak Özçivit bu kez bambaşka biriyle gündemde. O da Fahriye Evcen'in annesi. Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen'in gençlik yıllarına ait fotoğraf sosyal medyayı salladı. Nedeni ise Hatime Evcen'in güzelliği. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin anneleri...

17.12.2020 15:56 - Son Güncelleme: 17.12.2020 15:56
Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında hiç kuşkusuz Özçivit ailesi geliyor. Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medyayı sallamakla meşgul.

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Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

Sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Fahriye Evcen'in annesi olmak üzere ünlülerin anneleri.

Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...
Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

BİRAN DAMLA YILMAZ VE ANNESİ

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