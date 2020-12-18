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Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...
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Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Masterchef son bölümde ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direkt eleme oyunu için tezgah başına geçti. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül eleme oyununda Danilo Şef'in özel tarifi olan Aranjman yapmak için mücadele verdi. Gecenin birincisi Serhat seçilirken MasterChef'te potaya giren Eray'ın ardından ikinci eleme adayı Barbaros oldu. Sosyal medya Masterchef yarışmacılarını yakından takip ediyor. Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katıldığı ortaya çıkmıştı. Masterchef finale yaklaşırken tek kadın finalist olan yarışmacı Özgür Coşar'ın kim olduğu merak edildi. Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler ise şaşırdı.


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