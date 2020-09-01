Evli manken Pınar Güsar ile yakalanan TİP milletvekili Barış Atay hedef saptırmak için hükümeti hedef aldı!

01.09.2020 18:00

Evli mankenle kaçamak yaptığı ortaya çıkan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Manken Pınar Güsar ile yakalanması konusuna hiç değinmeyen Barış Atay, hedef saptırmak için iktidarı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Barış Atay'ın evli bir mankenle eğlendiğinin ortaya çıkması Twitter'da TT oldu.

TİP milletvekili Barış Atay, Kadıköy'deki saldırının 'arkadaşları' ile buluştuktan sonra olduğunu söylemişti. Ancak 'arkadaşlar' dediği kişinin evli manken Pınar Güsar olduğu ortaya çıktı.





Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Barış Atay'ın o gece mankenle baş başa eğlendiği öğrenildi. Olaydan 15 gün önce Pınar Güsar ile bir ortamda tanışan Barış Atay, onu birlikte olmak için davet etmiş. Çift yakalanmamak için de söz konusu mekana saat 19.00'da ayrı ayrı giriş yapmışlar ve gece 01.00'e kadar kalmışlar.





TİP'Lİ BARIŞ ATAY DA EVLİ!

Evli ve 1 çocuk babası olan Barış Atay'ın olay gecesi evli bir mankenle eğlendiğinin ortaya çıkması twitterda TT oldu. Barış Atay, söz konusu olaya ilişkin tek kelime etmezken, düzenlediği basın toplantısında hükümeti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.





HEDEF SAPTIRMA PEŞİNDE!

"Bu iktidarı yıkmak konusunda eminiz" diyen Barış Atay, şunları söyledi:



"Bu ülkede herhangi bir devrimci için yapabilecekleri şey karanlık bir sokakta arkadan beş kişi saldırmaktır. Süleyman Soylu bir bakan değildir, çete lideridir. Herkesi tasfiye etmek için kullanılışlı bir aparattır.





Biz bu tarz saldırılarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Ey Süleyman Soylu senin ağababan Mehmet Ağarları tanıyoruz. Kararlılığımızı büyütüyorlar. Canlarını acıtıyoruz. Canlarını acıtacağız. Onların bildiği 'siyasetçiler'den değiliz biz devrimciyiz.

Biz siyaseti onlar gibi yapmıyoruz. Elinizde geleni yapın, biz daha fazla bileniyoruz. Bu iktidarı yıkmak konusunda eminiz."





PINAR GÜSAR'LA TAKILAN KAÇ DEVRİMCİ VAR?

Olayın ortaya çıkmasının ardından Barış Atay, Pınar Güsar kaçamağı ile TT listesine girdi. 'Evli mankenle kaçamak yapan kaç devrimci var' eleştirilerine maruz kalan Barış Atay mevzuya sessiz kaldı.





