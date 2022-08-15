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Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan'dan Masterchef açıklaması: Keşke Mehmet Şef ile tanışmasaydık...

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan'dan Masterchef açıklaması: Keşke Mehmet Şef ile tanışmasaydık...
15.08.2022 22:01 - Son Güncelleme: 15.08.2022 22:02

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya yeri geldiğinde sert, yeri geldiğinde babacan tavrıyla herkesin kalbinde kendisine yer edindi. Mehmet Şef'in oğlu Utkan da babasının izinden gidiyor. Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya Bi' Başka YouTube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu. Utkan kendisine yöneltilen 'MasterChef'e katılmayı düşündün mü?' sorusuna, ''Soyadı benzerliği olunca sıkıntı oluyor. Ama katılmak isterdim. Keşke Mehmet Şef ile tanışmasaydık da yarışmaya katılabilseydim. Ama babam olmasaydı bu mesleği tanımazdım.'' yanıtını verdi.

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