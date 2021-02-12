Haberler Video Magazin Videoları Esra Erol 'bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum' dedi annesini yeni yaşını kutladı! Esra Erol'un büyük oğlu aynı anneannesi...

Esra Erol 'bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum' dedi annesini yeni yaşını kutladı! Esra Erol'un büyük oğlu aynı anneannesi...

Esra Erol 'bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum' dedi annesini yeni yaşını kutladı! Esra Erol'un büyük oğlu aynı anneannesi...
12.02.2021 13:48
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Esra Erol 'bu yıl öpmeye, yanında olmaya korkuyorum' dedi, annesini yeni yaşını kutladı! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, annesinin yaş gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Koronavirüs nedeni ile bu yıl annesinin yanında olamadığını ifade eden Erol, duygulanı döktüğü satırlarla takipçilerini hüzünlendirdi. Kısa sürede ünlüler tarafından da yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Esra Erol ve annesini yan yana görenler, başarılı sunucunun büyük oğlu Ömer Erol'un anneannesine benzediğine de dikkat çekmeden geçmedi. İşte Esra Erol'un ailesi başta olmak üzere ve ünlülerin aileleri...


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