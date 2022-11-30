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Engin Akyürek Tuba Büyüküstün ile sevgili mi? Tuba Büyüküstün AŞK açıklaması: ''Evet çok güzel bir aşk hikayesiydi...''

Engin Akyürek Tuba Büyüküstün ile sevgili mi? Tuba Büyüküstün AŞK açıklaması: ''Evet çok güzel bir aşk hikayesiydi...''
30.11.2022 10:08

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“Kara Para Aşk” dizisinde yaşadıkları aşkla çok konuşulan Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in gerçek hayatta aşk yaşadığı iddia edildi. Paris'te çıkan fotoğraflar ''Engin Akyürek Tuba Büyüküstün ile sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?" sorularını beraberinde getirse de Büyüküstün bu iddiaları güzel bir dille yalanladı. İşte Tuba Büyüküstün'ün AŞK açıklaması...

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"Kara Para Aşk" dizisinde Elif ve Ömer'e hayat veren Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek hakkında çıkan aşk iddiaları herkesi heyecanlandırmıştı.




Paris'te çıkan fotoğraflar "Aşk mı yaşıyorlar?" sorularını beraberinde getirse de Büyüküstün bu iddiaları güzel bir dille yalanladı.




Sosyal medyadan paylaşım yapan güzel oyuncu "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz, Elif ve Ömer'di. Ve çok güzle bir aşk hikayesiydi" diyerek aşkın dizide kaldığını ve gerçek hayatta olmadığını dile getirdi. Sözlerine devam eden ünlü oyuncu "Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek" dedi.




"SAKİNLEŞEBİLİRİZ"
Tuba Büyüküstün son olarak paylaşımın altına şu notu düştü. "Herkes yeteri kadar sevinip, üzülüp, üzerine konuşup tartıştıysa artık sakinleşebiliriz"




TELEVİZYON EFSANELERİ ARASINA GİRDİ
"Kara Para Aşk" dizisi 2014-2015 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlandı. Ve o dönemler geniş kitlelere ulaşarak reyting rekorları kırdı.

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