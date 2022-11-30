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Ahu Yağtu Cem Yılmaz nafaka davasında mahkeme kararını verdi

Ahu Yağtu Cem Yılmaz nafaka davasında mahkeme kararını verdi
30.11.2022 12:18

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Son dakika haberi... Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ortaya çıktı! vermişti indirim talebine ret geldi. Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi gelmişti. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İşte Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'a ödediği nafaka...

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Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz arasındaki 'nafaka krizi'nde yeni karar çıktı. Ünlü komedyen, 20 aylık evliliğini 2013'ün son gününde bitirdiği eski eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, Ahu Yağtu'ya üç gayri menkul ve bir de araba vermişti. O günden beri de Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödeyen komedyen, 2022'de dolar kurundaki artış ve pandemi nedeniyle 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, 70 bin TL nafakaya karar verdi. Ahu Yağtu'nun avukatı, bu kez istinaf mahkemesine başvurdu.




HER AY 186 BİN TL
İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerine" dair ifadeler yer aldı. İstinaf mahkemesi de kararı bozup Cem Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine karar verdi.

Ahu Yağtu, aylık alacağı 186 bin TL'lik nafakayla sosyal medyada gündem oldu. Yağtu'nun dilekçesindeki ifadelere göre komedyenin Londra'da birçok evi var

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