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Emrah’ın reddettiği oğlu Tayfun’dan büyük destek! “Her ne olursa olsun” deyip açıkladı!

Emrah’ın reddettiği oğlu Tayfun’dan büyük destek! “Her ne olursa olsun” deyip açıkladı!
25.09.2022 18:39 - Son Güncelleme: 25.09.2022 18:39

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Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah, bir dönem evlatlıktan reddettiği oğlu Tayfun ile uzun bir süre konuşulmuştu. İkili özellikle Tayfun Erdoğan'ın Survivor'da yarıştığı dönem sık sık gündem olmuştu. Survivor'da verdiği röportajda babası ile yaşadıklarını anlatan Tayfun, herkesi kahretmişti. Tayfun Erdoğan, şimdi ise Emrah ile yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. "Her ne olursa olsun" ifadelerini kullanan Tayfun, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Tayfun'un o açıklaması...

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