Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti

Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! O sözler yürek sızlattı. 2.5 yaşındaki Aylin Mavi Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Bir magazin programında Gamze Erçel'in kızının kanser tedavisi görmeye başladığı ileri sürülmüş ardından aileden ilk açıklama gelmişti. Kızının durumunun iyi olduğunu ifade eden Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım Instagram pylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram hesabında Mavi'nin uyumadan önceki konuşmalarını paylaşan Caner Yıldırım'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...