Haberler Magazin Videoları Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti

Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti

Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti
25.09.2022 14:24 - Son Güncelleme: 25.09.2022 14:26

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Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! O sözler yürek sızlattı. 2.5 yaşındaki Aylin Mavi Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Bir magazin programında Gamze Erçel'in kızının kanser tedavisi görmeye başladığı ileri sürülmüş ardından aileden ilk açıklama gelmişti. Kızının durumunun iyi olduğunu ifade eden Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım Instagram pylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram hesabında Mavi'nin uyumadan önceki konuşmalarını paylaşan Caner Yıldırım'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Magazin Videoları

2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. İddiaya göre Hande Erçel'in yeğeni Mavi'ye kanser hastalığı teşhisi konulduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili anne Gamze Erçel ise kızının iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını ifade etmişti yalnızca.

Hande Erçel'in sosyal medya fenomenliği yapan kız kardeşi Gamze Erçel ile eniştesi Caner Yıldırım, kızları Mavi ile ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyorlar.

Son olarak Caner Yıldırım'ın Mavi ile ilgili yaptığı paylaşım, oldukça duygulandırdı.

Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! O sözler yürek sızlattı! Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti

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