Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den gözyaşlarına boğan video! Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti

2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. İddiaya göre Hande Erçel'in yeğeni Mavi'ye kanser hastalığı teşhisi konulduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili anne Gamze Erçel ise kızının iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını ifade etmişti yalnızca.

Hande Erçel'in sosyal medya fenomenliği yapan kız kardeşi Gamze Erçel ile eniştesi Caner Yıldırım, kızları Mavi ile ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyorlar.

Son olarak Caner Yıldırım'ın Mavi ile ilgili yaptığı paylaşım, oldukça duygulandırdı.