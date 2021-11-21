Emir Sarıgül yalnız bırakmadı Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu: 'Hamile mi?'
Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu! Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve ortaya çıkan görüntüleri ile magazin gündeminde günlerce yer alan Sibel Can, kırmızı elbise tercihi ile sınıfta kaldı. Londra'dan getirttiği kırmızı renkteki deri elbisesiyle eleştiri yağmuruna tutulan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında Emir Sarıgül de vardı. Kıyafet tercihi ile herkesi şoke eden Sibel Can'a 'Hamile mi?' , 'Sesi güzel ama kıyafeti ile sınıfta kaldı' , 'Bu kötülüğü sana kim yaptı?' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte hayranları tarafından tefe konan ve çok konuşulan Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi...
'HAMİLE Mİ?'
Emir Sarıgül yalnız bırakmadı... Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu! 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıkan Sibel Can, konserinde dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın iki özel takısını kullandı. Bottega Veneta'nın son koleksiyonundan kırmızı deri bir elbise tercih eden şarkıcının sahne kostümü hayranları tarafından beğenilmedi.
Gecede iki farklı kıyafet tercih eden Can'ın kırmızı uzun elbisesi sosyal medyanın diline düştü. Vücudunu saran uzun elbisesinde göbeği oldukça belirgin olan Sibel Can'a hayranları sosyal medyada 'Acaba hamile mi?' şeklinde yorum yağdırdı.
Sibel Can'a sosyal medya kullanıcıları 'Yine kilo almış', 'Keşke o kadar dar bir elbise giymeseymiş', 'Hamile mi?', 'Aşk yaramış', 'Eski haline geri dönmüş' şeklinde yorumlarda bulundu. Üç ayda yaklaşık 10 kilo veren ve zayıf haliyle beğeni toplayan Can'ın son dönemde eski kilolarını geri alması ve büyüyen karnı dikkat çekti.
REKOR FİYATA ANLAŞTI
6 yıldır İstanbul'da sahne almayan Sibel Can, Cahide Palazzo ile anlaştı. Şarkıcıyı ikna edebilmek için kesenin ağzını açan mekan, tek gece için rekor fiyat teklif etti. Can yaptığı anlaşma ile Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'i ikiye katladı.
EMİR SARIGÜL, SİBEL CAN'I DİNLEMEYE GELDİ
51 yaşındaki sanatçı Sibel Can'ı dinlemeye gelenler arasında, Mayıs ayında Bodrum'da tekne tatilinde baş başa görüntülendiği ve spiker Buket Aydın ile bir kez daha ilişkisini noktaladıktan sonra aşk yaşadığı iddia edilen kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül'ün olması dikkat çekti. İkili geçtiğimiz günlerde İstanbul'da akşam yemeği yerken görüntülenmişti.