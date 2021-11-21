Emir Sarıgül yalnız bırakmadı Sibel Can’ın kırmızı deri elbisesi dillere düştü, göbeğini gören hayranları fena tefe tuttu: ’Hamile mi?’

Sibel Can'a sosyal medya kullanıcıları 'Yine kilo almış', 'Keşke o kadar dar bir elbise giymeseymiş', 'Hamile mi?', 'Aşk yaramış', 'Eski haline geri dönmüş' şeklinde yorumlarda bulundu. Üç ayda yaklaşık 10 kilo veren ve zayıf haliyle beğeni toplayan Can'ın son dönemde eski kilolarını geri alması ve büyüyen karnı dikkat çekti.