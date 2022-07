ALL STAR İSYAN! Acun Ilıcalı'ya art arda darbe! İşte yarışmadan sonra yargı dağıtan Survivor yarışmacıları...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor All Star 2022 yarışması sona erdi.

Altı aylık zorlu mücadelenin ardından final koltuğuna Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı oturdu.

SMS oylamalarında üstün gelen Nisa Bölükbaşı, 2010 yılında kupayı kaldıran Merve Oflaz'dan sonra ikinci kadın şampiyon oldu.

Şampiyonluğun tadını doyası çıkaran Nisa Bölükbaşı, kupa ile verdiği pozların yanı sıra yarışmada aşk yaşamaya başladığı Ogeday Girişken ile samimi fotoğrafını da sosyal medya hesabında yayınladı.

Bölükbaşı aşk pozlarıyla sosyal medyayı sallarken diğer yarışmacılar adeta isyan bayrağını çekti.

Yarışmaya üçüncü olarak veda eden Batuhan Karacakaya'nın elenmesinin ardından başlayan tepkiler Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasıyla ayyuka çıktı.

TEK KALEMDE SİLDİ

30 Haziran akşamında yapılan finalde Nisa'nın şampiyonluğu ilan edilince ikinci olan Adem Kılıçcı'dan şaşırtan hamle geldi.

Survivor tarihinde üçüncü kez finalist olarak adını duyuran Adem Kılıçcı, yarışmanın noktalanmasının ardından ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada takipten çıktı.

Henüz herhangi resmi bir açıklamada bulunmayan Adem Kılıçcı'nın bu tavrı gündeme bomba gibi düştü.

NAGİHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Dikkat çeken bir hamle de Nagihan Karadere'den geldi. Genel performans tablosunda birinci olan Survivor Nagihan, Nisa'nın şampiyonluğu tartışılırken ilginç bir paylaşım yaptı.

Survivor Nagihan kendisini destekleyenlere teşekkür ettikten sonra şunları yazdı: "Kim ne söylerse söylesin, ben bu uzun ve yorucu serüvende ne olursa olsun kendi doğrularımdan vazgeçmeden, doğru bildiğim yolda sonuna kadar ilerledim.

Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi, gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın.

Ne de olsa İş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS'te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik."

BATUHAN KARACAKAYA İLE ACUN ILICALI ARASINDA NELER YAŞANDI?

Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya, oğlunun elenmesinin ardından Twitter'da çok konuşulan şu paylaşımı yapmıştı: "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri"

"KIRMIZI ÇİZGİLERİM BELLİ"

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Yıllar önce bir kadın (Merve Büyüksaraç) çıktı, iddialarda bulundu. Mahkemeye verdim. Ofisime kadar geldiler, 'Mahkemeyi geri çek' diye rica ettiler. Herkesi affederim ama 'Namusumuzu dil uzatanı affetmem' dedim. Çatır çatır kazandım. Bütün Türkiye bunu gördü. Hiç kimsenin hakkı bir gram yenmez. Ben çok hata yaptım, kasti bir şey yapmadım. Birisini üzdüysem de telafi ettim. Seninle ne işimiz var! Neden hakkını yiyelim? Herkes haddini bilecek. Benim kırmızı çizgilerim belli. Abuk sabuk iddia, iftira...

Bunları kusura bakmayın kabul etmem. Yaptığım iyilikleri hiçbir zaman söylemeyeceğim. Yarışmacılarımız çok iyi biliyor ki Acun abileri her zaman onları elinden geldiği kadar destekliyor. Ne deseler yaparım. Benim için değerli insanlar. Herkesi de bir kez daha uyarayım. Kendi aranızda istediğiniz konuşabilirsiniz"

"NİSA'NIN OYU BATUHAN'IN ÜÇ KATI"

Büyük finalin ardından 'Survivor Ekstra' programına katılan Acun Ilıcalı, oylama hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya'nın 'Hakkımız yendi' iddiasına cevap verdi: "Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi.Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?"

"ÇIKTIĞIN OYLAMA YOK"

Ilıcalı, "Batuhan çok iyi bir yarışmacı ve Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı da hırs yapmasında, kafayı 'Birinci olacağım' diye takmasında arasın. Noterden başka bir kurum yok değil mi? Noter sonucu getiriyor ve biz açıklıyoruz. Sen 10 oylamadan galip çıkarsın da burada elenirsin, o zaman biz de 'Burada enteresan bir şey oldu' diyerek inceleriz. Çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Sonra da 'Hakkım yendi' diyorsun" ifadelerini kullandı.

'MEKTUP' CEVABI!

Survivor Batuhan'ın "Benim de bir mektubum var … Bekleyin" mesajına değinen Ilıcalı, "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" dedi.