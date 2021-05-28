Emina Jahohic'ten milyonluk Musti ifşası! Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in boşanması kitap oluyor...

2018'de boşandığı Mustafa Sandal'la nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic'in başına talih kuşu kondu. Bir yayınevi, Sırp güzele kitap teklifi yaptı. Musti ile 10 yıllık evliliklerinin detaylarını ve boşanma nedenini kitabında anlatması istenen Emina, bunun karşılığında tam 100 bin euro kazanacak!