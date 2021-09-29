Haberler Magazin Videoları EDHO şimdiden coşageldi! Akasya Durağı'nın efsane ismi geliyor! Uğur Yücel’den sonra Levent Ülgen hamlesi

EDHO şimdiden coşageldi! Akasya Durağı'nın efsane ismi geliyor! Uğur Yücel’den sonra Levent Ülgen hamlesi

EDHO şimdiden coşageldi! Akasya Durağı'nın efsane ismi geliyor! Uğur Yücel’den sonra Levent Ülgen hamlesi
29.09.2021 23:57
Ana Sayfa 00:10
Aşk 101’in gala gecesinde...
Ana Sayfa 00:37
İçişleri Bakanlığı'ndan 3600...
Ana Sayfa 00:29
İkimizin Sırrı 9. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:30
Süleyman Soylu'dan Kemal...
Ana Sayfa 00:44
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:33
Başkan Erdoğan ve Putin...
Ana Sayfa 01:02
GOL | Hendekspor 1-3 52...
Ana Sayfa 00:18
Vatandaştan Ekrem İmamoğlu’na...
Ana Sayfa 02:35
Ankara’da kadın cinayeti!...
Ana Sayfa 01:20
Duygu Delen cinayeti...
Ana Sayfa 00:19
Kediyi aracıyla ezip kaçtı!...
Ana Sayfa 01:10
Seda Sayan'la karşılıklı göbek...

7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor. Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'nın efsane ismi olan Levent Ülgen dizinin yapım şirketiyle el sıkıştı. Ayrıca Tufan Reis karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda dizinin kadrosunda ayrılacak ve Yargı dizisiyle yoluna devam edecek.


Magazin Videoları
SON DAKİKA