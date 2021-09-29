Haberler Magazin Videoları Seda Sayan'da 'Evlilik Programları'nı aratmayan görüntü! Kalp Doktoru Banu Küçükpolat'ın göbek atma (Dans) videosu viral oldu

Seda Sayan'da 'Evlilik Programları'nı aratmayan görüntü! Kalp Doktoru Banu Küçükpolat'ın göbek atma (Dans) videosu viral oldu

Seda Sayan'da 'Evlilik Programları'nı aratmayan görüntü! Kalp Doktoru Banu Küçükpolat'ın göbek atma (Dans) videosu viral oldu
29.09.2021 16:15
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Seda Sayan'da 'Evlilik Programları'nı aratmayan görüntü! Kalp Doktoru Banu Küçükpolat'ın göbek atma (Dans) videosu sosyal medyada viral oldu. Seda Sayan'ın sunduğu "Sabahların Sultanı Seda Sayan" programına konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat, göbek dansıyla gündeme oturdu. Opr. Dr. Banu Küçükpolat, canlı yayında roman havasıyla göbek attı. Küçükpolat'ın dansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sayan ise dakikalarca alkış tuttu. Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündem olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a, Türk Tabipleri Birliği'nden inceleme talebi geldi. Öte yandan Küçükpolat, sosyal medya fenomeni çıktı. İşte detaylar...


Sabahın Sultanı Seda Sayan, programında ilginç anlar yaşandı. Sağlık hakkında soruları yanıtlamak için canlı yayına çıkan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, dans şovuyla herkesi şaşkına çevirdi.

Canlı yayında seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Küçükpolat, müziği duyunca topuklu ayakkabı ve kırmızı elbisesiyle kurtlarını döktü. Roman havasında göbek atan Küçükpolat'ı izleyen Seda Sayan ise dakikalarca alkış tuttu.

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