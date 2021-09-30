Haberler Magazin Videoları Masterchef Murat Özdemir Bolu'da yine gözaltına alındı! Canlı yayın yapıp polise şov yapıp gazetecilere sataştı! İşte o anlar

Masterchef Murat Özdemir Bolu'da yine gözaltına alındı! Canlı yayın yapıp polise şov yapıp gazetecilere sataştı! İşte o anlar

Masterchef Murat Özdemir Bolu'da yine gözaltına alındı! Canlı yayın yapıp polise şov yapıp gazetecilere sataştı! İşte o anlar
30.09.2021 17:03 - Son Güncelleme: 30.09.2021 17:20
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Masterchef Murat Özdemir Bolu'da yine gözaltına alındı! MasterChef programında ünlenen Murat Özdemir yine aynı yerde olay çıkardı. Murat Özdemir, 31 Ağustos'ta, aracını kaldırım üzerine park etmesi nedeniyle ceza kesen polislere cebinden çıkardığı paralarla rüşvet teklif ederek de tepki çekmişti. Özdemir, aynı yere bu kez de kendisine ait minibüsü park ederek, yine olay çıkardı. Özdemir ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, görüntü çeken gazeteciler ile olay yerine gelen polis ekiplerine sataştı. Bu sırada cep telefonuyla sosyal medyadan da canlı yayın yapan Özdemir, polislere dönerek, "Bizim paramız çok, bırakın ceza kessinler" dedi. Polisin uyarılarına rağmen canlı yayını sürdüren Murat Özdemir ile arkadaşı, gözaltına alındı.


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