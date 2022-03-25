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Eda Taşpınar sınırları zorlayan çırılçıplak poz! Gören hayrete düştü

Eda Taşpınar sınırları zorlayan çırılçıplak poz! Gören hayrete düştü
25.03.2022 10:16

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Eda Taşpınar deniz kenarında çırılçıplak poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, yayınladığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Taşpınar, özellikle Instagram tarafından müstehcen bulunarak yayından kaldırılan pozuyla günlerce konuşulmuştu. Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, çırılçıplak yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyetik isim, deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma tepki yağdı. İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı...

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