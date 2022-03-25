Seren Serengil ölümden dönmüştü... Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan dikkat çeken cinsellik itirafı geldi. Seren Serengil, Yaşar İpek'ten olaylı bir şekilde boşandıktan sonra mutluluğu Mustafa Rahman Tohma'da bulmuştu. Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Bircan Bali'nin youTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bali'nin sorularına yanıt veren Tohma, Seren Serengil'in hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatırken, cinsellik hakkında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.