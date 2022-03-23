Burak Özçivit, Karan'ın şarkı söylediği anları paylaştı! Fahriye Evcen'in biricik oğlu ilgi odağı oldu

2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit, 2019’da oğlu Karan Özçivit’i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabında zaman zaman oğluyla geçirdiği keyifli anlara ait karelere yer veren Özçivit, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman’ın yayınlandığı Çarşamba akşamı paylaşım yapan Özçivit, Sefo’nun ‘Bilmem Mi’ şarkısını söyleyen Karan’ı kayıt altına alarak “Çarşamba geceleri dizi konsantrasyonumuz. Adam bilmem mi diyor” notuyla paylaştı.