Eda Taşpınar deniz kenarında çırılçıplak poz verdi! Sınırları zorladı gören hayrete düştü! Sosyal medya onu konuştu
Eda Taşpınar deniz kenarında çırılçıplak poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, yayınladığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Taşpınar, özellikle Instagram tarafından müstehcen bulunarak yayından kaldırılan pozuyla günlerce konuşulmuştu. Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, çırılçıplak yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyetik isim, deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma tepki yağdı. İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı...
24.03.2022 18:50 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:50
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, Instagram hesabında çırılçıplak yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Kameraya çıplak poz veren Eda Taşpınar'ın fotoğrafı, birçok Instagram hesabı tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.