Ebru Şallı'dan mayokinili pozlar! Oğlunun ölümünün ardından fotoğrafları ile tepki çekmişti...

05.08.2020 12:32

Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, verdiği pozlarla geçtiğimiz günlerde tepki çekmişti. Bikinili fotoğrafları ile eleştirilen Ebru Şallı, 'Sosyal medyada ölmemi istiyorlar' sözleri ile günlerce konuşulmuş ve "Milletin ne dediğini takmıyorum" diyerek kendisine gelen olumsuz yorumlara kulağını kapattığını ifade etmişti. Eşi Uğur Akkuş ile havuzda poz veren Ebru Şallı, mayokinili fotoğrafı ile beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Ebru Şallı'nın mayokinili fotoğrafları...