Ebru Şallı'dan mayokinili pozlar! Oğlunun ölümünün ardından fotoğrafları ile tepki çekmişti...
Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, verdiği pozlarla geçtiğimiz günlerde tepki çekmişti. Bikinili fotoğrafları ile eleştirilen Ebru Şallı, 'Sosyal medyada ölmemi istiyorlar' sözleri ile günlerce konuşulmuş ve "Milletin ne dediğini takmıyorum" diyerek kendisine gelen olumsuz yorumlara kulağını kapattığını ifade etmişti. Eşi Uğur Akkuş ile havuzda poz veren Ebru Şallı, mayokinili fotoğrafı ile beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Ebru Şallı'nın mayokinili fotoğrafları ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...
Oğlu Pars'ın ölümünün ardından paylaştığı ve görüntülendiği fotoğraflar ile sosyal medyada tepki çeken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen olumsuz eleştirilere, "Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum." şeklinde yanıt vermişti.
"ONLARA KALSA ÖLMEMİ İSTİYORLAR"
"Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim'in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: 'Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.' Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim'in gücünü içime verdi."
"EN BÜYÜK HAYALİ HAYVAN BARINAĞI KURMAKTI"
"Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi.""Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur'dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi." diyen Ebru Şallı'dan yeni paylaşımlar geldi.