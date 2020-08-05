Ebru Şallı'dan mayokinili pozlar! Oğlunun ölümünün ardından fotoğrafları ile tepki çekmişti...

"EN BÜYÜK HAYALİ HAYVAN BARINAĞI KURMAKTI"

"Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi.""Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur'dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi." diyen Ebru Şallı'dan yeni paylaşımlar geldi.