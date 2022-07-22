Ebru Şahin deniz kenarından paylaştı! Sosyal medya güzelliğini konuştu

Ünü oyuncu Ebru Şahin, geçen haftalarda uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde nikah masasına oturan çift, düğünlerini Türkiye'de yapmıştı. Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünün ardından balayına çıkan çiftten Ebru Şahin, tatilden bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve kumsal görüntülerini Instagram'da yayınladı. Güzelliğiyle büyüleyen Şahin, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...