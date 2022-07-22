Masterchef Dilara bakın kim çıktı! Meğer o dizide çocuk oyuncuymuş…

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde katılan, önceki akşam da 2.tur için yemek yapan Dilara Kavadar'ın kim olduğunu duyanlar küçük dilini yuttu. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Kavadar'ın, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasındaki bağ şoke eden cinsten. Meğer Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisinde rol almış…