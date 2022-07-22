Haberler Magazin Videoları Masterchef Dilara bakın kim çıktı! Meğer o dizide çocuk oyuncuymuş…

Masterchef Dilara bakın kim çıktı! Meğer o dizide çocuk oyuncuymuş…

Masterchef Dilara bakın kim çıktı! Meğer o dizide çocuk oyuncuymuş…
22.07.2022 17:59 - Son Güncelleme: 22.07.2022 18:00

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:45
Ehliyetine el konulan Ece...
Magazin 03:07
Merve söyledi sosyal medya...
Magazin 00:46
Sibel Can ile Emir Sarıgül...
Magazin 00:47
İrem Derici'den beyaz...
Magazin 00:19
Kahreden paylaşım! O...
Magazin 00:19
Leyla Lydia Tuğutlu
Magazin 00:35
Yok daha neler! Ronaldo cinsel...
Magazin 05:53
Survivor Nagihan'dan Hakan...
Magazin 00:15
Ebru Polat ''yeni uyandım''...
Magazin 00:07
43'lük Mine Tugay süper...
Magazin 01:08
Fenerbahçe forma lansmanında...
Magazin 00:43
Bol filtre soslu bikinili...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde katılan, önceki akşam da 2.tur için yemek yapan Dilara Kavadar'ın kim olduğunu duyanlar küçük dilini yuttu. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Kavadar'ın, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasındaki bağ şoke eden cinsten. Meğer Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisinde rol almış…

Magazin Videoları
SON DAKİKA