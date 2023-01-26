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Ebru Polat çok konuşulacak itiraf: ‘’Tayland’dan evlat edineceğim’’

Ebru Polat çok konuşulacak itiraf: ‘’Tayland’dan evlat edineceğim’’
26.01.2023 09:39 - Son Güncelleme: 26.01.2023 09:40

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Şarkıları ve özel hayatıyla sıkça konuşulan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden sık sık bahsettiriyor. Uzun bir aradan sonra klip çekiminde görüntülenen Ebru Polat, yaptığı çocuk açıklamasıyla yine adından söz ettirdi. Polat "Tayland'dan evlat edinmeyi planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız. Kıyamadım. Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Taylandlı istiyorum" dedi.

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