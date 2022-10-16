Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu: "Evlilik var mı?"

Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu, Ebru Gündeş bakın ne yanıt verdi... Kendisinden 20 yaş küçük Rassan Khoshnaw'dan evlilik teklifi aldığı iddiasıyla gündeme gelen Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekana eşi Okan Kurt ve arkadaşları ile birlikte eğlenmeye giden Demet Akalın, paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sahnede şarkı söyleyen Ebru Gündeş'e, "Evlilik var mı?" sorusunu yönelten Akalın'a gelen yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş yüzükle evlilik teklifi aldığı ve gözyaşları içinde sevgilisine 'evet' dediği ileri sürülmüştü Ebru Gündeş'in...