Haberler Magazin Videoları Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu: "Evlilik var mı?"

Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu: "Evlilik var mı?"

Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu: "Evlilik var mı?"
16.10.2022 12:15

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:30
Hadise'nin eski sevgilisi ve...
Magazin 02:54
Seren Serengil Hadise'ye...
Magazin 01:01
Dilan Çıtak ile Levent Dörter...
Magazin 00:15
Dilan Çıtak Tatlıses gelin...
Magazin 00:15
Son haliyle parmak ısırttı!...
Magazin 00:30
İbrahim Çelikkol hem kesenin...
Magazin 00:14
Murat Yıldırım ve eşi Iman...
Magazin 00:18
Yeşilçam'ın mavi boncuğundan...
Magazin 00:25
Yıldızlı yatırım
Magazin 00:37
Müge Anlı’daki cinayet itirafı...
Magazin 00:57
2 yıl önce sessiz sedasız...
Magazin 00:34
Şevki Sözen oğlu ve hamile...

Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu, Ebru Gündeş bakın ne yanıt verdi... Kendisinden 20 yaş küçük Rassan Khoshnaw'dan evlilik teklifi aldığı iddiasıyla gündeme gelen Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekana eşi Okan Kurt ve arkadaşları ile birlikte eğlenmeye giden Demet Akalın, paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sahnede şarkı söyleyen Ebru Gündeş'e, "Evlilik var mı?" sorusunu yönelten Akalın'a gelen yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş yüzükle evlilik teklifi aldığı ve gözyaşları içinde sevgilisine 'evet' dediği ileri sürülmüştü Ebru Gündeş'in...

Magazin Videoları
SON DAKİKA