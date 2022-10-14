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Oğuzhan Koç son haliyle şaşırttı! Gören dünyaca ünlü yıldıza benzetti

Oğuzhan Koç son haliyle şaşırttı! Gören dünyaca ünlü yıldıza benzetti
14.10.2022 21:12 - Son Güncelleme: 14.10.2022 21:13

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2 gün ertelemeyle 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündemini epey meşgul eden bir çift. Düğün sonrasında Demet Özdemir'in gelinliklerinden, Oğuzhan Koç'un ayakkabılarına kadar haklarında her şey didik didik edilen çift şu sıralar evliliğin tadını çıkarıyor. Oğuzhan Koç, Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Sahneye yeni imajıyla çıkan Oğuzhan Koç sevenlerini şaşırttı. Koç'un imajı dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'e benzetildi.

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