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MasterChef'te Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın annesinden bomba anlar! Zeliha Yalçınkaya elindeki oklavayla oğlunu...

MasterChef'te Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın annesinden bomba anlar! Zeliha Yalçınkaya elindeki oklavayla oğlunu...
16.10.2022 13:27

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MasterChef'te Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın annesinden bomba anlar! Mehmet Yalçınkaya'nın annesi Zeliha Yalçınkaya elindeki oklavayı oğluna doğrulttu, Somer Sivrioğlu'nun annesi ise ünlü şefin takılmasına, "Yok ben başka şeyler kullanıyorum bıçaktan ziyade" şeklinde verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. MasterChef 101. bölümünde şeflerin anneleri stüdyoda yer aldı. Anneler kendi özel yemeklerini yarışmacılara anlattı. Somer Şef'in annesi Ülkü Hanım, zeytinli ve baklalı fava, Mehmet Şef'in annesi Zeliha Hanım cevizli börek, Danilo Şefin annesi Emilia Hanım graffe tatlısı yaptı, o anlar izleyiciyi kahkahaya boğdu.

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