Ebru Gündeş ve evli sevgilisi Murat Özdemir'le ilgili olay iddia! "Boşanması için baskı yapıyor hatta..."

Ebru Gündeş ve evli sevgilisi Murat Özdemir'le ilgili olay iddia! Son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Gündeş, Reza Zarrab ile boşandıktan sonra sürpriz isimlerle anılmaya başladı. Bir süredir hayatında kimse olmayan Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü geçtiğimiz haftalarda. Gündeş konuyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw hakkında "Ebru'yu bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti" iddiaları gündeme gelmişti. Yeni aşk iddiasına göre ise Ebru Gündeş, evli iş adamı Murat Özdemir'le yeni bir ilişkiye başladı. Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için Selin Kabaklı'ya boşanma davası açtığı ve anlaşmalı boşanma için baskı yaptığı öğrenildi. İşte bomba haberin detayları...