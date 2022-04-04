Ebru Gündeş ve evli sevgilisi Murat Özdemir'le ilgili olay iddia! "Boşanması için baskı yapıyor hatta..."

Ufuk Özcan yazdı; Türkiye'nin en büyük sesleri arasında yer alan Ebru Gündeş'in son dönemde iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Hatta Özdemir'in evli olduğu iddia edilmişti. Bu olay ile ilgili birkaç telefon aldım.