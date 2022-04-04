Ebru Gündeş ve evli sevgilisi Murat Özdemir'le ilgili olay iddia! "Boşanması için baskı yapıyor hatta..."
Ebru Gündeş ve evli sevgilisi Murat Özdemir'le ilgili olay iddia! Son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Gündeş, Reza Zarrab ile boşandıktan sonra sürpriz isimlerle anılmaya başladı. Bir süredir hayatında kimse olmayan Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü geçtiğimiz haftalarda. Gündeş konuyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw hakkında "Ebru'yu bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti" iddiaları gündeme gelmişti. Yeni aşk iddiasına göre ise Ebru Gündeş, evli iş adamı Murat Özdemir'le yeni bir ilişkiye başladı. Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için Selin Kabaklı'ya boşanma davası açtığı ve anlaşmalı boşanma için baskı yaptığı öğrenildi. İşte bomba haberin detayları...
04.04.2022 12:31 - Son Güncelleme: 04.04.2022 12:33
Ebru Gündeş'in aşk hayatı hakkında olay ifşa geçtiğimiz hafta geldi. İddiaya göre ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru'ya kafayı fena takmış... TAKVİM, bomba aşk haberinin detaylarına ulaştı.
Ufuk Özcan yazdı; Türkiye'nin en büyük sesleri arasında yer alan Ebru Gündeş'in son dönemde iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Hatta Özdemir'in evli olduğu iddia edilmişti. Bu olay ile ilgili birkaç telefon aldım.
Murat Özdemir'in eşi Selin Hanım, ortak arkadaşlarım aracılığıyla bana ulaştı. Eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için kendisine boşanma davası açtığını ve anlaşmalı boşanmak için baskı yaptığını söyledi.