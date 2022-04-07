RAMAZAN İMSAKİYE
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"Baltayla evine geleceğim" mesajları atan Aleyna Tilki'nin sapığına 4 yıl hapis! Aleyna Tilki'nin evinin krokisi çıktı!

"Baltayla evine geleceğim" mesajları atan Aleyna Tilki'nin sapığına 4 yıl hapis! Aleyna Tilki'nin evinin krokisi çıktı!
07.04.2022 09:04

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Aleyna Tilki'nin evinin krokisi çıktı! "Baltayla evine geleceğim" mesajları atan Aleyna Tilki'nin sapığına 4 yıl hapis cezası istendi. Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 gecesi Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girdi. Ardından korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam A. serbest kalsa da hakkında dava açılmasından kurtulamadı. Aleyna Tilki'nin evine daha önce de gelip baktığını hatta krokisini çıkardığını belirleyen savcılık, evini bildiği için 3 kez çiçek gönderdiğini de kaydetti. Takıntılı hayranın, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 4 yıla kadar hapsi istendi.

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