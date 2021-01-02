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Dünyanın en güzel yüzlü kadınları belli oldu... 2020 listesinde 3 de Türk isim var... İşte o isimler

Dünyanın en güzel yüzlü kadınları belli oldu... 2020 listesinde 3 de Türk isim var... İşte o isimler
02.01.2021 11:38
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Her sene TC Candler ve Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi bu yıl 31.kez açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede 2020'nin en güzel kadını herkesi şaşırtırken 8 milyon sosyal medya etkileşimi, 1,5 milyon beğeni ile paylaşım ve 3.5 milyon kullanıcının oylarıyla belirlenen 2020'nin en güzel kadınları listesinde 3 de Türk güzel yer aldı. 500 adayın yer aldığı adaylar listesi arasından seçilen dünyanın en güzel 100 yüzü listesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu şeylerden biri haline geldi. İşte dünyanın en güzel kadını ve dünyanın en güzel kadınları 2020 listesi.


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