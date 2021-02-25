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Dudaklarına dolgu yaptıran Songül Karlı son haliyle herkesi şaşırttı!

Dudaklarına dolgu yaptıran Songül Karlı son haliyle herkesi şaşırttı!
25.02.2021 15:27
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Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti bambaşka biri olarak sosyal medyada ortaya çıktı. Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Bir dönem Müge Anlı'nın programına çıkacağını da belirten Songül Karlı, estetik operasyonlarıyla adından söz ettirdi. "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Songül Karlı, vücudunda hiç estetik olmadığını sadece göğüslerini küçültme operasyonu geçirdiğini ifade etmişti. Ancak yeni paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkan Songül Karlı son haliyle herkesi şaşırttı.


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