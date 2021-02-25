Usta oyuncu Cüneyt Arkın Instagram hesabından eşine olan aşkını paylaştı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın Instagram hesabından eşine olan aşkını paylaştı. 'Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum' diyen 83 yaşındaki Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl da eşi Betül (Cüreklibatır) Arkın'dan önce ölmek istemediğini kelimelere dökmüştü. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Hanım'a, 'Karım,canım,bebeğim' dediği sosyal medya paylaşımını görenler, 'Allah'ım Betül Hanım'ın şansından ver bize de' diyor. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile nasıl tanıştı? İşte Cüneyt Arkın'ın eşiyle ilgili yaptığı paylaşım...