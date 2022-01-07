Dua Lipa transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı denizin üstünde baş döndürdü! Bella ve Gigi Hadid'in eski yengesine bakın!
Dua Lipa transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı denizin üstünde baş döndürdü! Bella ve Gigi Hadid'in eski yengesine bakın, sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz Aralık ayında magazin gündemine bomba gibi düşen 'Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile iki yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Anwar Hadid yollarını ayırdı.' haberllerinin ardından bir süredir takipçileri tarafından sıkı takip edilen Dua Lipa, Instagram'da en eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, transparan eteği ile paylaştığı pozlarla gündemde...
07.01.2022 12:14
- Son Güncelleme: 07.01.2022 12:19
Dua Lipa transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı denizin üstünde baş döndürdü! Bella ve Gigi Hadid'in eski yengesine bakın, gören emin olamadı bir daha baktı.
İki yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Anwar Hadid ile ayrıldığı konuşulan Dua Lipa bir süredir tatilde. Noel için gittiği tatilini uzatan dünyaca ünlü şarkıcı sosyal medyada iddialı tarzını sergilemeye ise devam ediyor.
Kısa sürede paylaştığı akrelerle sosyal medyada gündem olan Dua Lipa'nın transparan etekli karelerine yorum yağdı.
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