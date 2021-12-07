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''Drama golü'' Chloe Loughnan sessizliğini bozdu Serdar Ortaç'a ağır sözler! Drama yapılmasını sevmiyorum

''Drama golü'' Chloe Loughnan sessizliğini bozdu Serdar Ortaç'a ağır sözler! Drama yapılmasını sevmiyorum
07.12.2021 15:33 - Son Güncelleme: 07.12.2021 15:40
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Boşandıktan sonra ödediği tazminatı ağzından düşürmeyen Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’ı kızdırdı: “Drama yapılmasını sevmiyorum." diyerek Serdar Ortaç'a gönderme yaptı.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikle ünlenen İrlandalı model Chloe Loughnan, Türkiye'den kopamıyor.




Loughnan, önceki akşam Kuruçeşme İnari isimli mekan çıkışı görüntülendi.




Oldukça neşeli görünen ünlü model, Serdar Ortaç'ın sık sık dile getirdiği boşanma tazminatıyla ilgili sessizliğini bozdu.




Loughnan, "Ben drama yapılmasını ve dedikoduyu sevmiyorum. Nafaka konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Şu an hayatımı çok huzurlu bir şekilde yaşıyorum" diyerek Ortaç'a gönderme yaptı.

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