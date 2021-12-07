''Drama golü'' Chloe Loughnan sessizliğini bozdu Serdar Ortaç'a ağır sözler! Drama yapılmasını sevmiyorum

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikle ünlenen İrlandalı model Chloe Loughnan, Türkiye'den kopamıyor.







Loughnan, önceki akşam Kuruçeşme İnari isimli mekan çıkışı görüntülendi.







Oldukça neşeli görünen ünlü model, Serdar Ortaç'ın sık sık dile getirdiği boşanma tazminatıyla ilgili sessizliğini bozdu.







Loughnan, "Ben drama yapılmasını ve dedikoduyu sevmiyorum. Nafaka konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Şu an hayatımı çok huzurlu bir şekilde yaşıyorum" diyerek Ortaç'a gönderme yaptı.