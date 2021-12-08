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Chloe Loughnan sınırları zorladı! İç çamaşırsız paylaşımları sosyal medyayı yaktı…

Chloe Loughnan sınırları zorladı! İç çamaşırsız paylaşımları sosyal medyayı yaktı…
08.12.2021 19:01 - Son Güncelleme: 08.12.2021 19:17

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Chloe Loughnan sınırları zorladı! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, İstanbul'a bir geldi pir geldi. 2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile evlenen ve 5 yıllık evliliklerini 2019'da sonlandıran ikiliden Chloe Loughnan, Ortaç'la olan olaylı boşanmasının ardından Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinden bu yana cesur paylaşımlarıyla olay yaratan Loughnan yine yaptı yapacağını. Chloe Loughnan, yaptığı video paylaşımla adından söz ettirdi. Instagram'dan iç çamaşırsız kombinli halini paylaşan güzel modele kısa sürede binlerce beğeni geldi. İşte o paylaşımlar…

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