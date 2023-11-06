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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 18:27 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 18:41

Dilan Polat Ferrari'si nerede? Lüks araçlar yediemin otoparkında görüntülendi! | ( Engin Polat arabaları video görüntüsü izle )

Engin ve Dilan Polat çiftine yönelik "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" ve bahis suçlamaları kapsamında yapılan operasyonun ardından ele geçirilen lüks araçlar, Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkına çekildi. Otoparkta, Polat çiftine ait olan lüks araçlar yan yana ve bitişik halde görüntülendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve Dilan Polat çifti dahil olmak üzere 12 şüpheli hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" ve bahis suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda, çift tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Bu operasyon sırasında çiftin mülkiyetindeki lüks araçlar ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilenen araçlar, operasyonun ardından Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkına çekildi. Gözlemciler, otoparktaki lüks araçların yan yana ve bitişik halde sıralandığını gözlemledi.

Operasyonun detayları hakkında daha fazla bilgi verilmese de, Polat çiftinin lüks araçlarının yediemin otoparkına çekilmesi, soruşturmanın sürdüğünü ve bu araçların delil olarak saklandığını gösteriyor.

Polat çiftine yönelik soruşturmanın ilerleyen süreçte nasıl sonuçlanacağı ve çiftin durumu hakkında alınacak hukuki kararlar, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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