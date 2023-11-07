Dilan Polat'ın Whatsapp konuşmaları ifşalandı! Endişe kamerada! Polisten kaçmadı: "Grupları komple sil, temizle''

Kara para aklama soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve tutuklanan Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifade sırasında geçen telefon konuşması, soruşturma dosyasının önemli bir parçası haline geldi. Dilan Polat'ın polislerin şirketlere baskın yaptığı anda bir çalışanına verdiği endişe dolu ifadeler ve ''Grupları komple sil, temizle'' talimatı polisin dikkatinden kaçmadı. Bu konuşma, Polat'ın şirketlerindeki şüpheli işlemlerle ilgili endişelerini yansıtıyor.

Polisin radarına takılan endişeli konuşma şöyle gerçekleşmiş:

Burcu Gülen: Alo

Dilan Polat: Efendim Burcu

Burcu Gülen: Dilan hanım, Cansu'nun telefonunu aldılar galiba

Dilan Polat: Cansu'nun şahsi telefonunu neden alıyorlar ki

Burcu Gülen: Bilmiyorum. 'Sen buranın nesisin' dedi. Cansu dedi ki müdürüyüm. Alayım telefonunu dedi. Aldı.

Engin Polat: Cansu telefonunu vermesin ne alakası var.

Burcu Gülen: Aldılar direkt mesajları

Engin Polat: Avukat geliyor. Avukata söylesin.

Burcu Gülen: Dilan hanım bence siz mesajları geri çekin. Biz de hemen çıkalım gruptan silelim. Yönetici siz misiniz? Grubu direkt silin.

Dilan Polat: Grupları komple sil hayatım temizle de sonra hepsini.

Bu konuşmadan yaklaşık 20 dakika sonra Dilan Polat'ın yine çalışanını arayarak polislerin durumunu sorduğu görüldü:

Dilan Polat: Oradalar mı hala

Burcu Gülen: Evet hala buradalar. Şu an girişte bilgisayarları kontrol ediyorlar.

Dilan Polat: Magazin filan geldi mi?

Burcu Gülen: Magazin yok. Zaten bizim kadınlar magazin gibi Dilan hanım, yani gelmesin de gerek yok bence hepsi çekiyor çünkü.

Dilan Polat: İzin vermeyin.

Burcu Gülen: Avukat ne yaparsalar yapsınlar hiçbir şey yapmayın diyor yani Cansu'nun telefonunu aldırmamış galiba.

Dilan Polat: Almışlar mı?

Burcu Gülen: Hazal'ın da almışlar. Cansu'nun da almışlar. Siz yolda mısınız? Geliyor musunuz?

Dilan Polat: Yoldayım canım

Dilan Polat, ifadesinde bu grupların içeriklerini silme talimatını, kişisel ve müşteri bilgilerini içerdiği için endişelendiğini belirtti. Ayrıca, eşinin telefon görüşmesindeki "Cansu'nun telefonunu vermesin" ifadesinin, bu telefonun şahsi cep telefonlarına ait olduğu ve şirketle ilgili olmadığına işaret ettiğini iddia etti. Kara para aklama soruşturması devam ederken, Polat ailesi ve şirketleri üzerindeki baskı artıyor.



NOT: Videonun içeriğinde bulunan ses kaydı Dilan Polat'ın çalışanıyla yaptığı Whatsapp konuşmalarının yapay zeka kullanılarak seslendirilmesiyle yapılmıştır. Orijinal ses kaydı değildir.