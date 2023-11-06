PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Dilan Polat kaç yıl ceza aldı? Cezaevinde ilk isteği ve ifadesi ortaya çıktı! "Korkuyorum içeride..."

Dlan Polat kaç sene ceza aldı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda dün tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Fakat cezaevindeki ilk günlerinde Dilan Polat'ın fenalaşarak revire kaldırıldığı ve bir istekte bulunduğu iddia edildi. Çiftin cezaevine girmesinin ardından konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat kaç yıl ceza aldı? Dilan Polat ne kadar yatacak? İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 22:41 Güncelleme 06 Kasım 2023, 22:50
Dilan Polat kaç yıl ceza aldı? Cezaevinde ilk isteği ve ifadesi ortaya çıktı! Korkuyorum içeride... 1

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, cezaevindeki yaşadıkları detaylar ortaya çıktı. İkilinin aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dilan Polat'ın cezaevine girişi sırasında polise yönelttiği şaşırtıcı bir soru da dikkat çekti. İşte detaylar...

Dilan Polat kaç yıl ceza aldı? Cezaevinde ilk isteği ve ifadesi ortaya çıktı! Korkuyorum içeride... 2

DİLAN POLAT İFADESİ

Dilan Polat ifadesinde, ailelerine ait olan güzellik merkezlerini tanıttığını ve reklam yüzü olduğunu belirtti. Vergi işlerinin mali müşavirler tarafından takip edildiğini söyledi ve suçlamaları reddetti.

Dilan Polat kaç yıl ceza aldı? Cezaevinde ilk isteği ve ifadesi ortaya çıktı! Korkuyorum içeride... 3

ENGİN POLAT İFADESİ

Engin Polat, ailelerine ait 6 firmanın bir aile şirketi olduğunu ve bu firmalardan 3'ünü yönettiğini ifade etti. Vergisel hatalar yapmış olabileceklerini kabul ederek cezayı ödemeye hazır olduklarını söyledi ve suç örgütü kurma iddialarını reddetti.

SON DAKİKA