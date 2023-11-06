Dilan Polat kaç yıl ceza aldı? Cezaevinde ilk isteği ve ifadesi ortaya çıktı! "Korkuyorum içeride..."

1 Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, cezaevindeki yaşadıkları detaylar ortaya çıktı. İkilinin aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dilan Polat'ın cezaevine girişi sırasında polise yönelttiği şaşırtıcı bir soru da dikkat çekti. İşte detaylar...

2 DİLAN POLAT İFADESİ Dilan Polat ifadesinde, ailelerine ait olan güzellik merkezlerini tanıttığını ve reklam yüzü olduğunu belirtti. Vergi işlerinin mali müşavirler tarafından takip edildiğini söyledi ve suçlamaları reddetti.