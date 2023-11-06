Dilan Polat kaç yıl ceza aldı? Cezaevinde ilk isteği ve ifadesi ortaya çıktı! "Korkuyorum içeride..."

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, cezaevindeki yaşadıkları detaylar ortaya çıktı. İkilinin aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dilan Polat'ın cezaevine girişi sırasında polise yönelttiği şaşırtıcı bir soru da dikkat çekti. İşte detaylar...
DİLAN POLAT İFADESİ
Dilan Polat ifadesinde, ailelerine ait olan güzellik merkezlerini tanıttığını ve reklam yüzü olduğunu belirtti. Vergi işlerinin mali müşavirler tarafından takip edildiğini söyledi ve suçlamaları reddetti.
ENGİN POLAT İFADESİ
Engin Polat, ailelerine ait 6 firmanın bir aile şirketi olduğunu ve bu firmalardan 3'ünü yönettiğini ifade etti. Vergisel hatalar yapmış olabileceklerini kabul ederek cezayı ödemeye hazır olduklarını söyledi ve suç örgütü kurma iddialarını reddetti.