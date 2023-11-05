SON DAKİKA I Avukatları milyonlarca liralık sahte faturayı itiraf etmişti! Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı: Bunun cezasını ödemeye hazırım

Kısa süre içerisinde kavuştukları serveti göze sokarak yaşamayı tercih eden Dilan ve Engin Polat'ın düzenli paylaşımları zaman içerisinde "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorularını beraberinde getirmişti. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla itham edilen Dilan ve Engin Polat çifti, MASAK'ın da devreye girmesiyle beraber inceleme altına alınarak çift ve beraberindeki yakınları gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Alınan son dakika bilgisine göre herkesin merakla beklediği Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı. Bakın ne demişler...