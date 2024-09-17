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Dilan Çıtak Tatlıses ve THY Kabin Memuru Arasında Uçakta Kavga!
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Dilan Çıtak Tatlıses ve THY Kabin Memuru Arasında Uçakta Kavga!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 16:17 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 16:17

Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferinde Dilan Çıtak Tatlıses, kedisi nedeniyle kabin memuruyla tartıştı. Uçak inişe geçerken başlayan kavga, pilotun polis çağırmasına neden oldu. Olay sonrası taraflar karakola götürüldü, kabin memuru şikayetçi oldu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında beklenmedik bir olay yaşadı. Geçtiğimiz gece Bodrum'dan İstanbul'a hareket eden uçağa binen Tatlıses'in yanında kedisi de bulunuyordu. Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada kedinin miyavlaması, olayların fitilini ateşledi.

Kediyi Kucağına Aldı, Kabin Memuruyla Tartışma Çıktı
İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayan uçakta, Dilan Çıtak Tatlıses kedisini pusetten çıkararak kucağına aldı. Ancak bu durum kabin memurunun dikkatinden kaçmadı. Kabin memuru, iniş sırasında kedinin güvenlik açısından tekrar pusete konulması gerektiği konusunda Tatlıses'i uyardı. Bu uyarı, taraflar arasında kısa sürede sözlü bir tartışmaya dönüştü. İkili arasındaki tansiyon, hızla yükseldi.

Tartışma Kavgaya Dönüştü, Pilot Polise Haber Verdi
Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine, kabin memuru durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Pilot ise gerginliğin daha fazla büyümemesi için iniş öncesi polis ekiplerini çağırdı. Uçak İstanbul Havalimanı'na indikten sonra olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi.

Kabin Memuru Şikayetçi Oldu, Taraflar Karakola Götürüldü
Olay sonrası kabin memuru, kendisine saldırdığını iddia ettiği Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Polis eşliğinde havalimanındaki karakola götürülen taraflar, burada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tatlıses, ifadesinin ardından havalimanından ayrıldı.

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