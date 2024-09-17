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Dilan Çıtak uçakta kavga etti! O anlar kamerada!
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Dilan Çıtak uçakta kavga etti! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 18:25

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak (THY) Bodrum-İstanbul seferinde uçakta bulunan kabin memuru ile kavga etti. Kavga anına dair kamera görüntüleri ortaya çıktı. Dilan Çıtak'ın uçaktaki videosunda karşısındaki bayan memura, ''Ben bunu gerçekten döveyim, iyice döveyim zaten sorunlu olacağız'' ve ''Gözündeki lensleri oydurtma bana'' gibi sözler savurduğu görüldü. İşte Dilan Çıtak'ın uçaktaki kavga anına dair video görüntüleri.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Tatlıses, THY tarafından kara listeye alındı. Tatlıses ile kabin memuru arasında tartışmayla başlayan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'dan İstanbul'a gelen THY uçağına bindi. Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

THY KARA LİSTEYE ALDI

Olayın ardından şikayet üzerine Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

KARAKOLLUK EDEN KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bodrum - İstanbul uçağında Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru arasında yaşanan tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kabin memuru ile Tatlıses arasında kavgaya dönüşen tartışma anı görülüyor. Büyüyen kavga sonrasında Tatlıses ile kabin memuru arasında arbede yaşanıyor. Tatlıses'in kabin memuruna saldırdığı anlar da görüntüler de yer alıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Dilan Çıtak Tatlıses ve THY Kabin Memuru Arasında Uçakta Kavga!
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